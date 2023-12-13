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Asya borsaları Japonya hariç negatif seyrediyor

Asya borsaları yeni günde Japonya hariç satış ağırlıklı seyir izliyor.

Oluşturma Tarihi 13 Aralık 2023 08:59

Son Güncelleme Tarihi 13 Aralık 2023 08:59

Küresel pay piyasalarında, ABD'de enflasyonun yavaşlamaya devam etmesinin ardından pozitif bir seyir izlenirken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı yılın son faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağına yerleşti.

Çin ve Hong Kong pay piyasalarındaki düşüşe emlak sektörü öncülük ederken, Çin hükümetinin ekonominin hangi alanlarını destekleyeceğine ilişkin belirsizlik sıcaklığını koruyor.

Analistler, hükümetin sanayi politikasına öncelik verebileceğini kaydederek, konuya ilişkin olası sinyallerin piyasalarda sektör ve hisse bazlı oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,87 azalışla 2.513 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 değer kaybıyla 2.980 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 kapanışa yakın yüzde 0,5 değer kazancıyla günü 33.000 puanda bulunurken, dolar/yen paritesi önceki kapanışının hemen üzerinde 145,5 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 azalışla 69.302 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 1,3 düşüşle 16.200 puanda bulunuyor.

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