Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve Çin ekonomisine yönelik endişelerle negatif seyrediyor.

Analistler, enflasyon ve resesyon ikileminin, varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirterek, Çin ekonomisine ilişkin endişelerin günden güne güçlendiğini söyledi.

Öte yandan, Çin'de ekonomiyi desteklemek adına atılan adımlar devam ediyor.

Çin Merkez Bankası (PBoC), 1 yıllık kredi faiz oranını (LPR) yüzde 3,65'ten yüzde 3,55'e, 5 yıllık kredi faiz oranını ise yüzde 4,30'dan yüzde 4,20'ye indirdi. PBoC, daha önce de politika faizlerinde indirime gitmişti.

Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 0,7 gerilerken, kapasite kullanım oranı aylık bazda yüzde 3 yükseldi.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 azalışla 2.603 puan ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 düşüşle 3.237 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,06 artışla günü 33.365 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi dünkü kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 142,1 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 azalışla 63.010 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,9 düşüşle 19.544 puanda seyrediyor.