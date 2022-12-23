Asya-Pasifik Borsaları Wall Street'teki kayıpların liderliğinde düşüşle işlem görürken, yatırımcılar da bölgedeki bazı ekonomik verileri dört gözle bekliyor. Japonya'nın çekirdek tüketici fiyat endeksi, Kasım ayında yıllık bazda yüzde 3,7 ile Aralık 1981'den bu yana en hızlı tempoya işaret ediyor.

Nikkei 225 yüzde 1,28 ve Topix yüzde 0,76 düştü. Japon yeni, ABD doları karşısında 132.62'de kaldı. Avustralya'dan S&P/ASX 200 yüzde 1,06 ve Güney Kore'den Kospi de yüzde 1,74 düştü.

Hong Kong'un Hang Seng endeksi, ilk işlem saatinde yüzde 1,36 düştü. Anakara Çin'in Shanghai Composite yüzde 0,33 ve Shenzhen Component yüzde 0,34 düştü.

Singapur ve Malezya da Kasım ayı enflasyon verilerini yayınlayacak.