ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralıktan itibaren "ultra şahin" politikalarında yumuşamaya gideceği beklentisiyle pay piyasalarında oluşan olumlu hava, jeopolitik risklerin artmasıyla yerini yön arayışına bıraktı.

Asya'da piyasaların kapanmasının ardından Tencent Holding'in açıklayacağı 3. çeyrek bilançosu öncesinde Hang Seng teknoloji endeksinde yoğunlaşan satış baskısı öncülüğünde Çin ve Hong Kong borsalarında negatif bir seyir izlendi.

Japonya'da ise bugün açıklanan verilere göre çekirdek makine siparişleri aylık yüzde 4,6 azalırken, yıllık yüzde 2,9 artarak beklentilerin oldukça altında kaldı.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,45 azalarak 3.119 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,12 gerileyerek 2.477 puan ve Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 0,27 düşerek 7.122 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,14 yükselerek 28.028 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi 139,4'den işlem görüyor.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,35 değer kaybıyla 18.278 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,14 yükselişle 61.947 puanda seyrediyor.