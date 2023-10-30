Asya borsaları karışık seyir izledi

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günkü para politikası kararları öncesinde başlayan karışık seyir, Asya pay piyasalarına da taşındı.

Söz konusu seyirde İsrail'in Gazze'ye kara harekatı düzenlemesinin çatışmanın daha geniş bölgelere taşınmasına neden olabileceği endişesi etkili olurken, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) yarınki para politikası kararları da piyasaların odağına yerleşti.

Analistler, Japon basınında BoJ'un getiri eğrisi aralığında değişikliğe gidebileceği yönündeki haber akışının yarınki toplantının önemini artırdığını kaydederek, olası bir değişikliğin tahvil piyasaları başta olmak üzere varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini bildirdi.

Öte yandan, Çin'de Evergrande'nin borç yapılandırmasına ilişkin duruşmanın aralık ayına ertelenmesiyle şirketin zaman kazandığı yönündeki algı piyasaları olumlu etkiliyor.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,45 artışla 2.313 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 3.020 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 yüzde 0,95 azalışla kaybıyla günü 30.696 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanışının hemen üzerinde 149,6 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 primle 64.010 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,2 değer kaybıyla 17.360 puanda bulunuyor.