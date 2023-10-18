Asya borsaları karışık seyrediyor

Çin ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 4,9 büyüyerek yüzde 4,5'lik beklentileri geride bırakırken, ülkede sanayi üretimi de eylülde yıllık bazda yüzde 4,5 ve perakende satışlar yüzde 5,5 artarak öngörüleri aştı.

Analistler, söz konusu verilere karşın Çin ekonomisine ilişkin endişelerin varlığını koruduğunu, bu durumun piyasalarda satış baskısını desteklediğini ifade etti.

Öte yandan, piyasalarda Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize edebileceğine yönelik haber akışıyla Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 0,815 ile son 10 yılın zirvesine çıkmasının ardından BoJ tahvil piyasalarına müdahale etti.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 artışla 2.462 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 değer kaybıyla 3.060 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 önceki kapanışının hemen üzerinde 32.042 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 azalışla 149,7 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 66.080 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,1 düşüşle 17.760 puanda bulunuyor.