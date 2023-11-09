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Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsaları karışık bir seyir izledi.

Oluşturma Tarihi 09 Kasım 2023 09:52

Son Güncelleme Tarihi 09 Kasım 2023 09:52

Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugünkü konuşması öncesinde yön arayışının devam ettiğini belirterek, Fed yetkililerinin açıklamalarının yanı sıra Çin'den gelen verilerin fiyatlamaları zorlaştırdığını ifade etti.

Çin'de bugün açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,7 gerilerken, deflasyon endişeleri yeniden ön plana çıktı.

Ülkedeki ekonomik aktiviteye yönelik endişelerin arttığını kaydeden analistler, bu durumun Çin Merkez Bankası'nı (PBoC) para politikasında güvercin adımlar atmaya zorlayabileceğinin öngörüldüğünü söyledi.

Analistler, piyasalarda gelecek hafta yapılacak toplantıda PBoC'nin 1 yıllık borçlanma faizini 10 baz puan indireceğine yönelik tahminlerin güç kazandığını aktararak, Japonya tarafında ise politika değişikliğine yönelik mesajların yavaş yavaş dillendirilmeye başlandığını bildirdi.

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) bugün yayımlanan toplantı özetinde bazı yetkililerin düşük faiz politikasını terk etmek için gerekli mesajların verilmeye başlanılması önerisinde bulunduğu görüldü.

Öte yandan, bugün ülkede açıklanan verilere göre ödemeler dengesi eylülde 2 trilyon 723,6 milyar yen fazla verirken, öngörüleri karşılayamadı.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,34 artışla 2.429 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 3.050 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 yüzde 1,49 primle günü 32.646 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanışının hemen altında 151 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yatay bir seyirle 64.995 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,4 azalışla 17.490 puanda bulunuyor.

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