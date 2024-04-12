CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsaları, haftanın son işlem gününde karışık seyrediyor.

Oluşturma Tarihi 12 Nisan 2024 10:26

Son Güncelleme Tarihi 12 Nisan 2024 10:26

Küresel piyasalarda ABD'de açıklanan enflasyon verileri sonrası karışık bir seyir izlenirken, temkinli duruşun Asya pay piyasalarında da hakim olduğu gözlendi.

ABD'de dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi, martta aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,1 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Analistler, beklenenden güçlü gelen tüketici enflasyonuna ilişkin verilerin ardından tahminlerin gerisinde gerçekleşen üretici fiyatlarındaki artışın, yatırımcıların enflasyona ilişkin endişelerini bir miktar hafifletmesine karşın Fed yetkililerinin "faiz oranlarını düşürmek için acele etmeye gerek olmadığı" değerlendirmelerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olduğunu belirtti.

New York Fed Başkanı John Williams, dün yakın vadede faiz indirimine gerek olmadığını belirtirken, Boston Fed Başkanı Susan Collins, bu yıl daha az faiz indiriminin gerekebileceğini bildirdi. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin ise son verilerin ekonomi genelinde fiyat baskılarının daha geniş bir temelde hafiflediğine dair güvenini artırmadığını ifade etti.

Öte yandan, dolar/yen paritesinin 153 ile 34 yılın en yüksek seviyesine çıkması sonrası açıklama yapan Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, döviz hareketlerinin arka planını analiz ettiklerini, zayıf yenin hane halkı üzerindeki etkisini en aza indirmek için müdahaleden çekinmeyeceklerini bildirdi.

Analistler, zayıflayan yenin Japonya Merkez Bankasının faiz artırımının zamanlamasını etkileyeceğini, bir sonraki faiz artışının sonbahara kalabileceğini belirtti.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, sanayi üretimi şubatta aylık yüzde 0,6, kapasite kullanımı oranı yüzde 0,5 azaldı.

Çin tarafında dün açıklanan enflasyon verileri ülkede deflasyon endişesini yeniden gündeme getirirken, hükümet küçük işletmelerin finansman çözümleri için yeni bir kredi sistemini devreye aldı.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3'lük yükselişle 39.567 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1'lik düşüşle 2.680 puandan haftayı tamamlarken, dolar/yen paritesi 153 bandında seyrediyor.

Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi ise yüzde 0,1 primle 3.037 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2'ye yakın kayıpla 16.767 puan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5'e yakın düşüşle 74.685 puanda seyrediyor.

İlginizi Çekebilir
ABD’de mortgage faizleri yeniden yüzde 7 üzerinde ABD'de mortgage faizleri yeniden yüzde 7 üzerinde 10 Nisan 2024 17:12
Fitch’den Çin için revize: Not görünümü negatife çevirildi Fitch'den Çin için revize: Not görünümü negatife çevirildi 10 Nisan 2024 17:09
Piyasalarda ABD etkisi: Oynaklık arttı Piyasalarda ABD etkisi: Oynaklık arttı 10 Nisan 2024 17:01
ABD’de enflasyon beklentilerinin üzerinde geldi ABD'de enflasyon beklentilerinin üzerinde geldi 10 Nisan 2024 16:22
Kovid-19 sonrası büyük merkez bankaları seneyi zararlarla kapattı Kovid-19 sonrası büyük merkez bankaları seneyi zararlarla kapattı 10 Nisan 2024 13:44
ECB için faiz indiriminde odak noktası ücret gelişmeleri olacak ECB için faiz indiriminde odak noktası ücret gelişmeleri olacak 10 Nisan 2024 11:16
Gram altın 2500 liraya yaklaştı Gram altın 2500 liraya yaklaştı 10 Nisan 2024 10:57
Avro Bölgesi’nde kredi talebi düşmeye devam ediyor Avro Bölgesi'nde kredi talebi düşmeye devam ediyor 09 Nisan 2024 14:53
Kripto para piyasası güçlü performans sergiledi Kripto para piyasası güçlü performans sergiledi 09 Nisan 2024 11:43
Petrol fiyatları arz endişelerinden destek buluyor Petrol fiyatları arz endişelerinden destek buluyor 09 Nisan 2024 10:42
Bankacılık sektöründe uzaktan başvuru sayısı 1,5 milyona ulaştı Bankacılık sektöründe uzaktan başvuru sayısı 1,5 milyona ulaştı 09 Nisan 2024 10:00
Wells Fargo, S&P 500 endeksi için hedefini yükseltti Wells Fargo, S&P 500 endeksi için hedefini yükseltti 09 Nisan 2024 09:55
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.009,00
%0,8998
DOLAR
1.008,60
%0,8596
EURO
1.007,02
%0,7024
ALTIN
1.005,89
%0,5893
BORSA
1.123,70
%12,3704
DOLAR
1.123,88
%12,3883
EURO
1.277,16
%27,7161
ALTIN
1.097,07
%9,7072
BORSA
1.134,68
%13,4682
DOLAR
1.152,21
%15,2209
EURO
1.352,90
%35,2904
ALTIN
1.071,97
%7,1966
BORSA
1.738,57
%73,8573
DOLAR
1.780,48
%78,0475
EURO
2.285,69
%128,569
ALTIN
1.927,26
%92,7257
BORSA
BİST En Aktif Hisseler