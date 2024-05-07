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Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor.

Oluşturma Tarihi 07 Mayıs 2024 09:50

Son Güncelleme Tarihi 07 Mayıs 2024 09:50

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine bu sene başlayacağına yönelik fiyatlamaların güçlü kalması risk iştahını beslemeye devam ederken, Asya pay piyasalarında yön arayışı öne çıkıyor.

Analistler, Japonya'nın döviz yetkilisi Masato Kanda'nın hükümetin dövize müdahale etmesine gerek olmadığını söylediğini kaydederek, Japon yenindeki gelişmelerin yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirtti.

Dolar/yen paritesi şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 154,43 seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan, ülkede açıklanan verilere göre hizmet sektörü PMI 54,3 ve bileşik PMI 52,3'le beklentilerin altında gerçekleşti.

Çin'de ise hükümetin konut alımını kolaylaştıracak adımlarına devam etmesi, sıkıntıda olan gayrimenkul sektörüne destek verilmeye devam edildiği şeklinde yorumlanıyor.

Bugün, Avustralya Merkez Bankası politika faizini yüzde 4,35'te sabit bırakırken, atılacak adımların verilere bağlı olduğunu bildirdi.

Söz konusu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5 artışla 38.796 puan olurken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,2 yükselişle 2.734 puandan günü tamamladı.

Çin'de Şanghay Bileşik endeksi ise yüzde 0,1 değer kazancıyla 3.143 puana yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 düşüşle 18.460 ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 azalışla 73.426 puandan işlem görüyor.

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