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Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor.

Oluşturma Tarihi 16 Mayıs 2024 10:29

Son Güncelleme Tarihi 16 Mayıs 2024 10:29

Küresel piyasalar, dün ABD'de açıklanan verilerin enflasyon endişelerini yatıştırmasıyla pozitif bir seyir izlerken söz konusu veriler Japon yenini destekledi.

Analistler, ABD ile Japonya arasındaki faiz farkının Japon yenini baskıladığını hatırlatarak, Fed'in bu sene faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin fiyatlamaların güçlenmesiyle Japonya Merkez Bankasının (BoJ) politika alanının genişlemiş olabileceğini bildirdi.

Dolar/yen paritesi, dün yüzde 1 azalışla 154,9'a inmesinin ardından bugün de düşüş eğilimini sürdürerek önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 154,2 seviyesinde dengelendi.

Öte yandan, Japonya'da açıklanan makroekonomik veriler Japon ekonomisine yönelik endişeleri diri tutmaya devam ediyor. Buna göre, Japonya'da GSYH yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2 azalarak beklentilerin gerisinde kalırken, sanayi üretimi aylık bazda yüzde 4,4 arttı.

Söz konusu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4 yükselişle 38.921 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 artışla 2.753 puandan günü tamamladı.

Çin'de Şanghay Bileşik endeksi yüzde 0,1 azalışla 3.118 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,6 primle 19.384 puan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 düşüşle 72.902 puan seviyesinde bulunuyor.

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