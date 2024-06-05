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Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor.

Oluşturma Tarihi 05 Haziran 2024 10:16

Son Güncelleme Tarihi 05 Haziran 2024 10:21

Küresel piyasalarda, ABD'de iş gücü piyasasının soğuduğu şeklinde yorumlanan sinyallere karşın karışık bir seyir izlenirken, bugün ADP özel sektör istihdamı verıileri başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, dün ülkede açıklanan verilerin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine başlayacağına yönelik beklentileri desteklediğini ifade ederek, bugün ülkede açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verilerinin bankanın gelecekte atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceğini dile getirdi.

Öte yandan, Hindistan'da yaklaşık 6 hafta süren genel seçimlerin sona ermesinin ardından, Başbakan Narende Modi liderliğinde kurulan ittifakın hedeflenen süper çoğunluğa ulaşamayacağının sinyalleri ülke pay piyasalarını dün olumsuz etkilerken, bugün alış ağırlıklı bir seyir göze çarpıyor.

Bugün ayrıca bölgede açıklanan verilere göre Japonya'da hizmet sektörü PMI 53,8 ve Çin'de Caixin hizmet sektörü PMI 54 ile beklentileri aşarken, Avustralya ekonomisi yılın ilk çeyreğinde, yıllık bazda yüzde 1,1 büyüyerek öngörülerin altında kaldı.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 düşüşle 38.462 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 1 artışla 2.689 puandan günü tamamladı.

Çin'de Şanghay Bileşik endeksi ise yüzde 0,8 azalışla 3.065 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 18.416 puanda seyrederken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,8 yükselişle 73.351 puanda bulunuyor.

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