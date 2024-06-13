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Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor. Yatırımcılar, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) yarın açıklayacağı faiz kararını bekliyor.

Oluşturma Tarihi 13 Haziran 2024 10:41

Analistler, küresel pay piyasalarında, dün ABD'de enflasyonun yavaşlama sinyalleri vermesine karşın ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirim beklentisini 3'ten 1'e indirmesiyle karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Öte yandan dün akşam Fed para politikası kararlarını ve ekonomik projeksiyonlarını açıkladı. Banka, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

Fed Başkanı Jerome Powell toplantı sonrası yaptığı açıklamalarda, ABD'de açıklanan enflasyon verilerini "ilerleme" olarak gördüklerini ancak para politikasını gevşetmeye başlamalarına izin verecek güvene sahip olduklarını düşünmediklerini ifade etti.

Analistler, Asya borsalarının Fed'in ardından yükselişle açıldığını ancak BoJ'un faiz kararı öncesinde yatırımcıların temkinli hareket ettiğini dile getirerek, söz konusu durumun bölge borsalarının karışık bir seyir izlemesine neden olduğunu söyledi.

Yarın açıklanacak olan Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararı da yatırımcıların temkinli hareket etmesinde önemli rol oynuyor.

BoJ'un yarın faizi sabit bırakmasının beklendiğini aktaran analistler, Başkan Kazuo Ueda'nın yapacağı sözle yönlendirmelerden bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacağını dile getirdi.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 38.713 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 1 artışla 2.754 puandan günü tamamladı.

Çin'de Şanghay Bileşik endeksi ise yüzde 0,4 kayıpla 3.024 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 yükselişle 18.021 puanda seyrederken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 76.847 puanda bulunuyor.

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