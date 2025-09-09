Asya borsaları karışık seyrediyor

CANLI BORSA
Asya borsalarında Japonya'da devam eden politik belirsizliklerin etkisiyle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Oluşturma Tarihi 09 Eylül 2025 10:03

Asya tarafında Japonya-ABD ticaret ilişkilerine yönelik haber akışı yakından takip ediliyor. Japonya'nın gümrük vergisi müzakerecisi Ryosei Akazawa, ABD'nin Japon otomobilleri ve otomobil parçaları da dahil olmak üzere Japon mallarına uyguladığı gümrük vergilerinin 16 Eylül'e kadar düşürülmesinin planlandığını açıkladı.

Söz konusu haber akışının ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi gün içinde 44.185,73 puanla rekor tazelemesinin sonrası kapanışa yakın geriledi.

Öte yandan, Japonya Başbakanı İşiba Şigeru'nun başbakanlık ve Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkanlığı görevlerinden istifa edeceğini açıklaması sonrası ortaya çıkan politik belirsizlik varlığını korurken, konuya ilişkin gelişmeler yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, dün yaptığı konuşmada BRICS ülkelerine çok taraflılığı savunma çağrısında bulundu.

ABD'yi üstü örtülü eleştiren Şi, "Bir ülkenin yürüttüğü ticaret savaşları ve tarife savaşları dünya ekonomisinin insicamını bozuyor, uluslararası ticaret kurallarının altını oyuyor." ifadesini kullandı.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 azalışla 43.463 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 yükselişle 3.260 puandan kapandı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 kayıpla 3.799 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 primle 25.784 puanda bulunuyor. Hindistan'da da Sensex endeksi önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 81.010 puandan işlem görüyor.

