Küresel pay piyasalarında, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugünkü konuşması öncesinde pozitif bir seyir izlenirken, Asya borsaları bölgede açıklanan verilerle karışık seyretti.

JAPONYA EKONOMİSİ YILIN İKİNCİ ÇEYREĞİNDE ÖNCEKİ ÇEYREĞE GÖRE YÜZDE 0,9 VE YILLIK YÜZDE 3,5 BÜYÜDÜ

Japonya ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe göre yüzde 0,9 ve yıllık yüzde 3,5 büyüdü. Beklentilerin üzerinde gelen veriler, ülke ekonomisinin sermaye harcamaları ve özel tüketimin desteği ile arka arkaya 4. çeyrekte de büyüdüğünü ortaya koydu.

Buna karşın Çin'de devam eden kuraklık ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının üretimi olumsuz etkileyeceğine yönelik endişeler ise devam ediyor. Ülkede, sanayi ve hizmet sektörlerinde üretimin düştüğüne işaret eden göstergelerin ardından dün de dış ticaret verileri zayıflığın sürdüğünü ortaya koyarken, ekonomik koşullar odak noktası olmaya devam etti.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 azalarak 3.236 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 artarak 2.384 puan ve Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 1,8 yükselerek 6.849 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,3 artışla 28.065 puandan günü tamamlarken, dün 145 ile tarihi zirvesini test eden dolar/yen paritesi, 143,7 seviyesinde dengelendi.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 değer kaybıyla 18.831 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 primle 59.395 puanda seyrediyor.