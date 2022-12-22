Asya borsalarında, karışık bir seyir izlendi.
Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) uzun vadeli tahvil faizlerine yönelik bandı genişletmesinin ardından ülkede 10 yıllık tahvil faizleri yükselişe geçerek yüzde 0,44 seviyesinde dengelendi. Öte yandan ülkede hükümetin gelecek mali yıl için büyüme tahminini yükseltmesi risk iştahını pozitif etkiledi.
Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 azalarak 3.054 puana gerilerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 artışla 2.357 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 değer kazanarak 26.508 puandan kapandı. Dolar/yen paritesi ise önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,3 altında 132'de dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 düşüşle 60.866 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 2,7 yükselişle 19.675 puanda seyrediyor.