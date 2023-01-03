Çin'de Kovid-19 vaka sayıları başlıca risk unsuru olmaya devam etse de, Çin hükümetinin ekonomiyi desteklemeye devam edeceğine yönelik beklentiler pay piyasalarını destekliyor.

Bugün açıklanan verilere göre Çin'de Caixin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) aralıkta 49'a gerilese de, beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi yatırımcılar tarafından pozitif bir gelişme olarak değerlendirildi.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,88 artarak 3.117 puana çıktı. Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,31 düşüşle 2.219 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi önceki kapanışının hemen altında 61.139 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,71 artışla 20.119 puanda seyrediyor.

Bugün Japonya borsasında ise tatil nedeniyle işlem gerçekleştirilmedi.