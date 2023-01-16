Küresel piyasalarda ABD'de geçen hafta açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri sonrası artan risk iştahının yeni hafta başlangıcında da etkili olduğu görülürken, fiyatlamalarda resesyon riskinin öne çıktığı görülüyor.

Bugün İsviçre'nin Davos kentinde başlayacak Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamındaki haber akışı ise piyasaların seyri açısından önemini koruyor.

Asya genelinde, Çin'de Kovid-19 salgınına dair haber akışı ve yeniden açılma kararının ekonomiye yansımaları gündemin odağındaki yerini korurken, gözler Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) bu haftaki para politikası toplantısına çevrildi.

Bir önceki toplantısında getiri eğrisi hedef bandını genişleten ve geçen hafta 10 yıllık tahvil faizinin üst sınır olarak belirlenen yüzde 0,5'i aşmasıyla iki kez planlanmamış tahvil alımına giden bankanın, bu alanda aksiyonlarına devam edip etmeyeceği izlenecek. Bankanın ultra gevşek para politikasını ise koruması bekleniyor.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da aralık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aralıkta aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 10,2 ile beklentilerin üzerinde artarak enflasyonda yukarı yönlü baskıların sürdüğüne işaret etti.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 artarak 3.228 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 yükselerek 2.400 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 düşüşle 25.822 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde 128'de dengelendi.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 azalışla 21.707 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 60.086 puanda seyrediyor.