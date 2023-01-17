Çin'de bugün açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi 2022'de yüzde 3 ile 1976'dan bu yana en düşük ikinci yıllık büyüme oranını kaydetti ve yaklaşık yüzde 5,5 düzeyinde bulunan hükümet hedefinin de altında kaldı.

Ülkede sanayi üretimi aralıkta yıllık yüzde 1,3 artarak beklentileri aşarken, aynı dönemde perakende satışlar yüzde 1,8 ile tahminlerden daha az düşüş kaydetti.

2020 dışarıda bırakıldığında son 46 yılın en zayıf büyümesini kaydeden Çin'de, perakende satışlar ve sanayi üretimi verilerinin beklenenden iyi gelmesi ve Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılması ekonomik görünüme dair karışık tablonun sürmesine neden oldu.

İşletmelerin artan salgın dalgasıyla mücadele ederken karlılık seviyelerinin nasıl etkileneceği de soru işaretleri yaratırken, bu yıl hükümet tarafından sağlanması beklenen teşvik ve likidite desteklerinin boyutunun önemli olacağı, yatırımcıların gelecek dönem beklentilerinin şekillenmesi açısından daha fazla veriye ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

Japonya tarafında ise bugün başlayan Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) para politikası toplantısından çıkacak kararlar yatırımcıların odağında bulunuyor. Banka'nın yarın açıklanacak kararlarında getiri eğrisine ilişkin daha fazla aksiyon alıp almayacağı merakla beklenirken, ultra gevşek para politikasında bir değişikliğe gitmesine düşük ihtimal veriliyor.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 azalarak 3.224 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 gerileyerek 2.379 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 artarak 26.139 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,3 üzerinde 128,9'da dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 primle 60.430 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 düşüşle 21.540 puanda seyrediyor.