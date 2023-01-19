Küresel çapta yavaşlayan enflasyona karşın ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin nihai faiz oranının yüzde 5'in üzerinde olması gerektiğine dair "şahin" açıklamaları ve zayıf makroekonomik veriler, resesyon fiyatlamalarını güçlendirdi.

Fed'in sıkılaşmaya ne kadar süre devam edeceğine ilişkin belirsizlikler de piyasalarda dalgalanmalara neden oldu.

Asya tarafında ise Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, aralıkta yıllık bazda ihracat yüzde 11,5 ve ithalat yüzde 20,6 arttı. Böylece Japonya'nın 2022'deki ticaret açığı 19,97 trilyon yen (155,2 milyar dolar) ile rekor seviyede gerçekleşti.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 artarak 3.240 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 yükselerek 2.380 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4 azalarak 26.405 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,5 altında 128,2'de dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 düşüşle 60.890 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 kayıpla 21.633 puanda seyrediyor.