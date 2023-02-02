Fed, dün politika faizini 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,50-4,75 aralığına çıkardı.

Karar metninde faiz oranında artışın devam edeceğine işaret edilirken, Fed Başkanı Jerome Powell ilk defa dezenflasyonist sürecin başladığını, şimdiye kadarki hızlı sıkılaşmanın tam etkilerinin henüz hissedilmediğini söyledi.

Fed'in toplantı tutanaklarında "şahin" duruşun sürdürülmesine karşın Powell'ın daha yumuşak tondaki açıklamalarının ardından Asya borsalarında karışık seyir izlendi. Japonya'da artan Kovid-19 vakaları ve ABD'nin Çinli şirketlere ilişkin olası yaptırımları da bölgede risk iştahını sınırlayan gelişmeler olarak öne çıktı.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi 3.286 puanla önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinden günü tamamladı. Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,6 yükselerek 2.395 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 artışla 27.402 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 altında 128,7'de dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yatay seyirle 59.682 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 düşüşle 21.969 puanda seyrediyor.