Merkez bankalarının faiz artırım döngüsünün sonuna yaklaşıldığı umutlarına karşın beklentilerin altında kalan şirket bilançoları küresel çapta resesyon kaygılarını artırırken, pay piyasalarında da yön arayışı öne çıkıyor.

Bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Asya genelinde ise hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) ocakta Japonya'da 52,3'e ve Çin'de 52,9'a yükselerek genişleme bölgesinde kalmasına karşın teknoloji şirketlerinin zayıf karlılık rakamları Çin ve Hong Kong borsalarını baskıladı.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 azalarak 3.263 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 artışla 27.509 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 altında 128,7'de dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 primle 60.399 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,6 düşüşle 21.608 puanda seyrediyor.

Güney Kore piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.