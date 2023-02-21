Dünya genelinde açıklanan veri ve merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin, şahin para politikalarının devam edeceği endişelerini artırmasıyla küresel pay piyasalarında dalgalı seyir sürüyor.

Piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay faizleri 25 baz puan artıracağı ve yıl boyunca da indirim sürecine başlamayacağı fiyatlanırken, bankanın yarın açıklanacak toplantı tutanakları gelecek dönem beklentilerinin şekillenmesi açısından kritik önem taşıyor.

ABD'de dün piyasaların resmi tatil nedeniyle kapalı olması ise işlem hacimlerinin düşük seyretmesini beraberinde getirirken, Asya genelinde de ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin açıklanan verilerle gündemde kalmaya devam ettiği görülüyor.

Bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) şubatta 47,4 ile 2 yılı aşkın sürenin en düşük seviyesine geriledi. Beklentilerin altında kalan veri, önceki aya kıyasla 1,5 puanlık sert düşüşe işaret etti.

Üretim tarafında zayıflığın sürdüğüne işaret eden verilere karşın ülkede hizmet sektörü PMI ise şubatta 53,6 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Çin tarafında ise ülkede şirketlerin yurt dışında halka arz edilmesinin önünü açan yeni kurallara karşın, onay mekanizmasının daha uzun süreceğine yönelik endişeler de tartışılmaya devam ediyor.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 artarak 3.307 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 yükselerek 2.459 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 azalışla 27.473 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,3 üzerinde 134,7'den işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yatay seyirle 60.682 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,7 değer kaybıyla 20.540 puanda seyrediyor.