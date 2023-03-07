Dünya genelinde enflasyon endişesi varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün ABD Senato'sunda yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağına yerleşti.

Asya tarafında Çin'in ithalat ve ihracat rakamları şubatta gerilerken, dış ticaret fazlası 116,9 milyar dolarla beklentileri aştı. Çin hükümetinin KOBİ'leri daha fazla destekleyeceğine ilişkin beklentiler ise piyasalardaki risk algısını sınırlandırdı.

Öte yandan bugün, Avustralya Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,60'a çıkartırken, bankadan yapılan açıklamada enflasyonun büyük ihtimalle zirveyi görmüş olabileceği bildirildi.

Bu gelişmelerle kapanışta Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 0,5 artışla 7.365 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 azalışla 3.285,10 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi önceki kapanışın hemen üzerinde 2.463 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,25 yükselişle 28.309 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanışının yüzde 0,18 altında 135,7'den işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 değer kazancıyla 60.224 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 düşüşle 20.524 puanda seyrediyor.