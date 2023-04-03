Küresel pay piyasalarında, artan petrol fiyatlarının enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratabileceği endişesiyle karışık bir seyir izlenirken, Çin'in, ABD'li yarı iletken çip üreticisi Micron'a soruşturma başlatması, ABD ve Çin arasında tansiyonun tekrar yükselebileceği endişesini beraberinde getirdi.

Buna karşın Çin piyasalarında yerli üreticilerin bu durumdan yararlanabileceğine yönelik fiyatlamalar öne çıkarken, yarı iletken çip üreticisi şirketlerin hisse senedi fiyatlarındaki yükseliş yüzde 2'yi aştı.

Öte yandan, bölgede açıklanan makroekonomik veriler karışık sinyaller vermeye devam etti. Buna göre, Çin'de Caixin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) martta 50'ye gerileyerek ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin kaldırılmasının ardından ekonomide gözlenen toparlanmaya ilişkin soru işaretleri uyandırdı.

Japonya'da ise imalat sanayi PMI 49,2'ye çıksa da imalat sektöründeki daralmanın devam ettiğini gösterdi.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 azalışla 2.472 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 yükselerek 3.296 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 28.188 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde 133,5'ten işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 düşüşle 58.958 puan ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 azalışla 20.352 puanda seyrediyor.