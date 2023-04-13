ABD enflasyon verilerinden alınan karışık sinyaller ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının resesyon endişesini desteklemesiyle Asya borsaları, Japonya ve Güney Kore hariç geriledi.

Asya'da, Japonya'nın önemli bankalarından SoftBank'ın Çinli teknoloji devi Alibaba'daki payını satacağına ilişkin haberlerle Çinli inşaat şirketi Sunac'ın yaklaşık bir yıl aradan sonra işleme açılmasına karşın rekor seviyede değer kaybetmesi risk iştahını olumsuz etkiledi.

Öte yandan, bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre, Çin'de ihracat martta yıllık bazda yüzde 14,8 artarken, ithalat yüzde 1,4 azaldı. Ülkenin mart ayındaki dış ticaret fazlası 88,2 milyar dolar oldu.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,43 artışla 2.562 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,27 düşüşle 3.318 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,26 değer kazancıyla günü 28.157 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin hemen altında 133,1'ten işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 60.155 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 azalışla 20.269 puanda seyrediyor.