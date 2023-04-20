Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizliklerle azalan risk iştahı, yeni günde Asya'da da etkili oldu.
Çin Merkez Bankası (PBoC), bugünkü kararlarında, 1 ve 5 yıllık borç verme faizini sırasıyla yüzde 3,65 ve yüzde 4,30'da sabit bırakırken, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) getiri eğrisinde değişikliğe gidebileceğine ilişkin haberler gündemin odağına yerleşti.
Söz konusu gelişmelerle kapanışta Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,46 azalışla 2.563 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,09 düşüşle 3.367 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,18 değer kazancıyla günü 28.657 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 134,6'dan işlem görüyor.
Hindistan'da Sensex endeksi yatay seyirle 59.555 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 yükselişle 20.390 puanda seyrediyor.