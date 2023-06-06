Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yön arayışına devam ederken, ülkede açıklanan makroekonomik verilerin de karışık sinyaller vermesi fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Avustralya Merkez Bankası, bugün beklentilerin aksine politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4,10'a çıkardı. Bankadan yapılan açıklamada, iş gücü piyasasında sınırlı da olsa bir gevşeme olduğu ancak bu durumun enflasyonla mücadelede yetersiz kaldığı belirtildi. Bankanın faiz artırımlarına devam edebileceği aktarılan açıklamada, faizlerin daha da artırılmasıyla enflasyonun daha kısa sürede makul seviyelere inmesinin beklendiği kaydedildi.

Öte yandan, bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, nisan ayı hanehalkı harcamaları yüzde 1,3 geriledi. Japonya Merkez Bankası (BoJ) Ueda Kazuo ise ülkede enflasyon ve enflasyon beklentilerinin yükseldiğini bildirdi.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 artışla 2.615 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,9 azalışla 3.203 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 yükselişle günü 32.506 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 düşüşle 139,395 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 azalarak 62.598 puanda seyrederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yatay bir seyirle 19.108 puanda seyrediyor.