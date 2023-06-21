Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunum öncesi risk iştahı düşük seyrederken Çin'in ekonomiyi desteklemek adına atacağı adımlar yatırımcıların odağında olmayı sürdürüyor.
Analistler, Çin'de kredi ve politika faizlerinde gerçekleştirilen indirimlerin maliye politikalarıyla desteklenip desteklenmeyeceği sorusunun öne çıktığını aktararak, konuya ilişkin haber akışının yakından takip edildiğini bildirdi.
Öte yandan ABD'de ekonomik aktivitenin sıcak kalmaya devam etmesiyle piyasalarda tedirginliğin arttığını belirten analisteler, bugün Powell'ın yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin de yatırımcı kararlarında etkili olmasının beklendiğini kaydetti.
Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 azalışla 2.583 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 düşüşle 3.214 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,58 artışla günü 33.365 puandan tamamlarken dolar/yen paritesi yüzde 0,4 değer kazancıyla 142 seviyelerinde işlem görüyor.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 primle 63.425 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 düşüşle 19.245 puanda seyrediyor.