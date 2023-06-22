Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın şahin açıklamalarıyla negatif bir seyir izlenirken, Fed'in para politikalarına yönelik belirsizlikler risk iştahını törpülemeye devam ediyor.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Yönetim Kurulu Üyesi Asahi Noguchi, merkez bankasının enflasyonu yüzde 2 hedefine ulaştırmada kilit rol oynayan ücretlerin artmaya devam etmesini sağlamak için aşırı gevşek para politikasını sürdürülmesi gerektiğini bildirdi.

Noguchi, ''BoJ için şu anda en önemli şey, parasal genişlemeyi sürdürmesi ve ücret artışının tomurcuklanan belirtilerinin sürekli, güçlü bir trend haline gelmesini sağlamasıdır.'' şeklinde konuştu.

Öte yandan Çin ve Hong Kong piyasalarında tatil nedeniyle işlem gerçekleşmedi.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,43 artışla 2.593 puan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,92 azalışla günü 33.264 puandan tamamladı.

Dolar/yen paritesi yatay bir seyirle 142 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 63.324 puanda seyrediyor.