Küresel piyasalar, enflasyon ve resesyon endişesiyle yeni haftaya karışık bir seyirle başlarken, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın "Çin ziyareti sırasında yaptığı görüşmelerin verimli geçtiğini" belirtmesi risk iştahını artırdı.

İki ülke arasındaki ilişkilerde "biraz ilerleme" kaydedildiğini düşündüğünü ifade eden Yellen, ABD Başkanı Joe Biden ile kendisinin ABD ile Çin arasındaki ilişkiyi büyük güç çatışması çerçevesinde görmediğini söyledi. Yellen, "Dünyanın her iki ülkenin de gelişmesi için yeterince büyük olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Çin'de bugün açıklanan verilere göre, haziranda enflasyon aylık bazda yüzde 0,2 azalırken, yıllık bazda değişim göstermedi. Haziranda Üretici Fiyat Endeksi ise (ÜFE) yıllık yüzde 5,4 azalışla beklentilerden fazla geriledi.

Japonya'da cari işlemler fazlası mayısta 1,9 trilyon yen ile tahminlerin altında kaldı.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,24 değer kaybıyla 2.520 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 yükselerek 3.203 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,61 azalarak günü 32.189 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 artışla 142,4 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 primle 65.394 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 yükselişle 18.475 puanda seyrediyor.