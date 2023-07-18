Küresel piyasalar, dünya genelinde ekonomik aktiviteye ilişkin devam eden endişelerle karışık bir seyir izlerken, ABD'de devam eden bilanço sezonu yatırımcıların odağında olmayı sürdürüyor.

Ekonomik aktiviteye ilişkin kaygılar, dünyanın en büyük tedarikçi ülkesi olarak da bilinen Çin'de ekonominin beklentilerin altında büyüme göstermesinin ardından tekrar gündeme gelirken, bu hafta içi açıklanacak makroekonomik veriler ve Hindistan'da düzenlenen G20 toplantılarından gelecek haber akışının da varlık fiyatları üzerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Dün Çin Merkez Bankası (PBoC), orta vadeli borç verme faiz oranlarında değişikliğe gitmedi ve oranları yüzde 2,65'te sabit bıraktı.

Öte yandan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Japonya arasında iş konseyi kurulması için mutabakat zaptı imzalandığı belirtilirken, Suudi Arabistan ile Japonya da aralarında yenilenebilir enerji, teknoloji ve tarım olmak üzere 26 anlaşma ve protokol imzaladı.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,43 azalışla 2.607 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,4 düşüşle 3.196 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,32 değer kazancıyla günü 32.493 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi 0,3 değer kaybıyla 138,4 seviyelerinden işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 artışla 66.678 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi 2,2 azalışla 18.996 puanda seyrediyor.