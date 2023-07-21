Küresel piyasalar, ABD'de devam eden bilanço sezonunda şirketlerin finansal sonuçlarından alınan karışık sinyaller ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizliklerle yön arayışını sürdürüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta alacağı para politikası kararları öncesi makroekonomik veriler ve şirket finansal sonuçlarının varlık fiyatlarını etkilediğini ifade etti.

Japonya'da geçen ay yıllık enflasyon yüzde 3,3 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Enflasyonun Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) yüzde 2 hedefinin üzerinde olduğunu belirten analistler, bankanın para politikasında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ancak gelecek haftaki toplantısında politikada ayarlamalar yapabileceğine yönelik spekülasyonların artabileceğini söyledi.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,37 artışla 2.609 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 düşüşle 3.165 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,46 değer kaybıyla günü 32.314 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yatay bir seyirle 140,1 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,1 azalışla 66.807 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 primle 18.935 puanda seyrediyor.