Küresel piyasalar, ABD, Avrupa ve Japonya merkez bankalarının para politikalarının açıklanacağı haftaya temkinli başladı.

Enflasyon ve resesyon ikilemindeki küresel ekonomilerde belirsizlik, varlık fiyatları üzerindeki etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Analistler, Japonya'da haziranda yıllık enflasyonun yüzde 3,3 ile Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) yüzde 2 hedefinin üzerinde olduğunu belirterek, Banka'nın para politikasında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ancak cuma günü gerçekleştirilecek toplantıda politikada ayarlamalar yapabileceğine yönelik spekülasyonların arttığını söyledi.

Cuma günü BoJ yetkililerinin, aşırı gevşek para politikasının yan etkilerini ele aldığı bir raporda, acil bir ihtiyacın söz konusu olmadığı düşüncesi vurgulandı.

Öte yandan, Çin hükümeti yetkililerinin uzun bir aranın ardından uluslararası yatırımcılarla buluştuğuna yönelik haber akışı, satış baskısını sınırlıyor.

Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, temmuzda hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 53,9 ve imalat sanayi PMI 49,4 ile beklentilerin altında kaldı.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,72 artışla 2.628 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 düşüşle 3.161 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,17 değer kazancıyla günü 32.692 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 düşüşle 141,5 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 azalışla 66.497 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,6 değer kaybıyla 18.561 puanda seyrediyor.