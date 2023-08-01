Küresel piyasalarda, dünya genelinde ekonomik aktiviteye ve enflasyon problemine ilişkin endişelerle karışık bir seyir öne çıkarken, Asya ekonomilerine yönelik belirsizlikler günden güne artıyor.
Çin'de bugün açıklanan verilere göre, Caixin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,2'ye gerilerken, Japonya'da da imalat sanayi PMI 49,6'ya indi.
Analistler, Çin'de hükümetin ekonominin farklı alanlarını destekleme kararı almasına karşın, ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın önüne geçilememesinin risk algısını desteklediğini kaydetti.
Öte yandan, Avustralya Merkez Bankası, bugün beklentilerin aksine politika faizini yüzde 4,10'da sabit bırakırken, gelecek dönemde politika faizini artırabileceği sinyalini verdi.
Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,31 artışla 2.667 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 3.286 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,79 primle günü 33.466 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kazancıyla 142,5 seviyelerinde işlem görüyor.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 düşüşle 66.470 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 azalışla 19.977 puanda seyrediyor.