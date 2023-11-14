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Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsaları, karışık seyir izledi.

Oluşturma Tarihi 14 Kasım 2023 09:47

Son Güncelleme Tarihi 14 Kasım 2023 09:47

Küresel pay piyasalarında ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesinde temkinli bir seyir izlenirken, Asya'da gözler Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği zirvesine çevrildi.

ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yaklaşık bir yıl aradan sonra yüz yüze yapacağı görüşme yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, Çin ekonomisinin toparlanma gücüne ilişkin endişelerin hala devam ettiğini, bu durumun da küresel büyüme üzerinde büyük bir engel olabileceğini hatırlattı.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,23 artışla 2.433 puan, Çin'de Şanghay bileşik yüzde 0,2 değer kazancıyla 3.050 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,34 primle 32.695 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yatay bir seyirle 151,7 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 64.930 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise önceki kapanışının hemen altında 17.420 puanda bulunuyor.

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