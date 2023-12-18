Asya borsaları karışık seyretti

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin agresif faiz indirimini düşünmek için henüz çok erken olduğunu vurgulaması, risk iştahını törpülerken Asya piyasalarında dikkatler bugün başlayıp yarın bitecek olan Japonya Merkez Bankasının (BoJ) para politikası toplantısına çevrildi.

Analistler, BoJ'un negatif faiz politikası uygulayan son merkez bankası olma özelliğinin yakında son bulabileceğinin beklendiğini kaydederek, bankanın politika değişikliği için acelesinin bulunmadığını ancak bu toplantıda normalleşme adımlarının ilk sinyallerini verebileceğini belirtti.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,11 artışla 2.566 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 2.930 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,64 düşüşle günü 32.758 puandan tamamladı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 artışla 71.530 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 azalışla 16.640 puanda seyrediyor.