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Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsaları, haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izledi.

Oluşturma Tarihi 22 Aralık 2023 09:54

Son Güncelleme Tarihi 22 Aralık 2023 09:54

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl başlaması öngörülen faiz indirimlerinin süresi ve büyüklüğüne ilişkin belirsizlikler devam ederken, bugün gözler ABD'de açıklanacak Fed'in enflasyon göstergesi olarak yakından izlediği kişisel tüketim harcamalarına çevrildi.

Bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da yıllık enflasyon kasımda beklentiler doğrultusunda yüzde 2,5 oldu.

Çin'de ise 2023'ün 11 ayında doğrudan yabancı yatırımlar yıllık bazda yüzde 10 geriledi.

Öte yandan, Japonya, Samsung Electronics firmasının ileri düzey yarı iletken AR-GE tesisini 20 milyar yene (140 milyon dolar) kadar sübvanse edeceğini bildirildi.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi önceki kapanışının hemen altında 2.599 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 2.910 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,09 artışla günü 33.169 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yatay seyirle 142,2 seviyesinden işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex yüzde 0,5 değer kazancıyla 71.230 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 azalışla 16.360 puanda seyrediyor.

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