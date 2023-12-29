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Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsaları karışık bir seyir izledi.

Oluşturma Tarihi 29 Aralık 2023 09:44

Son Güncelleme Tarihi 29 Aralık 2023 09:44

Analistler, küresel pay piyasalarının, yılın son işlem gününe karışık seyirle başladığını belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceğine yönelik öngörüler güçlü kalmaya devam ettiğini söyledi.

Asya pay piyasalarında Fed'in gelecek yıl faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentiler pay piyasalarında risk iştahını desteklerken, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) son makroekonomik verilerin ardından negatif faiz politikasını terk etme sürecini hızlandırabileceğinden endişe ediliyor.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6 artışla 2.655 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 2.970 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,22 azalışla günü 33.464 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybıyla 141,3 seviyesinden işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex yüzde 0,2 düşüşle 72.240 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi önceki kapanışının hemen altında 17.040 puanda seyrediyor.

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