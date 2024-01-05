Asya borsaları karışık seyretti

Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizlikle karışık bir seyir izlediğini belirterek, bugün gözlerin ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilere çevrildiğini ifade etti.

Japonya Merkez Bankasının (BoJ) bu hafta başlarında meydana gelen depremlerin ardından negatif faiz politikasını sonlandırmakta zorlanacağına ilişkin beklentilerin artması Japon yeninin dolar karşısında değer kaybetmesine neden olurken, Japonya piyasalarını yukarı yönlü destekledi.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da hizmet sektörü PMI 51,5 ile beklentilerin altında kaldı.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,37 azalışla 2.577 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 2.940 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 kapanışa yakın yüzde 0,3 değer kazancıyla 33.380 puanda bulunuyor.

Dolar/yen paritesi ise yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyarak yüzde 0,4 artışla 145,1 seviyesinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 primle 71.890 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,5 düşüşle 16.560 puanda bulunuyor.