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Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsaları haftanın son işlem gününde karışık seyir izledi.

Oluşturma Tarihi 02 Şubat 2024 09:57

Son Güncelleme Tarihi 02 Şubat 2024 09:57

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faiz indirimlerine öngörülenden daha geç başlayabileceğine yönelik ihtimallerle başlayan karışık seyrin Asya'ya da taşındığını belirtti.

Çin'de gayrimenkul sektörüne ilişkin devam eden endişeler risk iştahını törpülemeyi sürdürürken, Şanghay bileşik endeksi haftanın son işlem gününde 24 Mart 2020'den bu yana en düşük seviyesini test etti.

Öte yandan, Güney Kore'de Finans Bakanının hükümetin piyasayı destekleyici adımlar atacağını söylemesi ülke piyasalarında risk iştahını destekledi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,41 artışla 36.158 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 primle 146,4 seviyelerinde bulunuyor.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,87 değer kazancıyla 2.615 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,6 azalışla 2.700 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,7 artışla 72.910 puana çıkarken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,3 düşüşle 15.530 puana geriledi.

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