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Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsaları haftanın son işlem gününde karışık seyir izledi.

Oluşturma Tarihi 09 Şubat 2024 09:58

Son Güncelleme Tarihi 09 Şubat 2024 09:58

Analistler, küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan verilerin ülke ekonomisinde güçlü duruşuna işaret etmesinin "yumuşak iniş" senaryolarını desteklemesi ve dünya genelinde şirket karlılıklarının beklentileri aşmaya devam etmesiyle risk iştahının güçlü seyrettiğini söyledi.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkan Yardımcısı Shinichi Uchida'nın bankanın gevşek para politikası ayarlarını değiştirmek için acele etmeyeceğine yönelik açıklamalarının ardından Japon yeninin dolar karşısındaki kayıpları sürüyor.

Söz konusu açıklamanın ardından dün dolar/yen paritesi yüzde 0,8 artışla 149,3'e çıkarak 27 Kasım'dan bu yana en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. Parite şu sıralarda, önceki kapanışının hemen üzerinde 149,4 seviyesinde bulunuyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,09 yükselişle günü 36.897 puandan tamamlarken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,83 değer kaybetti. Hong Kong'da borsalar yeni yıl tatili nedeniyle yarım gün işlem gördü.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 artışla 71.440 puanda bulunurken, Çin ve Güney Kore borsalarında tatil nedeniyle işlem gerçekleşmedi.

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