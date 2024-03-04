Asya borsaları karışık seyretti

Analistler, küresel pay piyasalarının ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri takviminin takip edileceği haftaya temkinli bir seyirle başladığını belirterek, söz konusu seyrin Asya'da da etkili olduğunu kaydetti.

Asya'da bu hafta gözler Japonya'da açıklanacak enflasyon verilerine çevrilirken, Çin'de ise yıllık parlamento toplantısından gelecek haber akışı yatırımcıların odağına yerleşti.

Japonya'da Nikkei 225 endeksinin tarihinde ilk kez 40 bin puanı aşması dikkati çekerken, Çin tarafında da hükümetin ekonomik aktiviteyi canlandırmak adına yeni destek paketleri açıklayacağına yönelik beklentiler sıcaklığını koruyor.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,5 artışla günü 40.109 puandan tamamladı, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 değer kazancıyla 150,3 seviyelerinde bulunuyor.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 yükselişle 2.674 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 artışla 3.033 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 73.820 puanda işlem görürken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,5 azalışla 16.506 puanda seyrediyor.