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Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Oluşturma Tarihi 14 Mart 2024 10:53

Son Güncelleme Tarihi 14 Mart 2024 10:53

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına yönelik belirsizliklerle karışık bir seyir izlenirken, Asya'da Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) gelecek hafta alacağı para politikası kararlarına ilişkin haber akışı da varlık fiyatlarında oynaklığı artırıyor.

Banka'nın 19 Mart'taki toplantıda negatif faizi sonlandırmaya yönelik karar alınacağına ilişkin beklentiler son dönemde önemli oranda güçlenirken, Japonya ekonomisinin önemli sorunlarından biri olarak görülen ücret artışlarına yönelik sendikalarla yapılan görüşmelerden çıkacak sonucun da para politikasının seyrinde etkili olması bekleniyor.

Çin tarafında ise Country Garden'ın tahvil ödemesini kaçırmasıyla birlikte gayrimenkul sektörüne yönelik endişeler satış baskısının öne çıkmasına neden olurken, ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen ve Senato'dan geçmesi beklenen TikTok yasa tasarısının da Çin piyasalarında risk iştahını etkileyebileceği ifade ediliyor.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 Endeksi yüzde 0,3 yükselişle 38.807 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 primle 2.718 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi 147 seviyesinde bulunuyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 kayıpla 3.038 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 azalışla 16.993 puan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 artışla 72.274 puandan işlem görüyor.

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