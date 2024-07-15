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Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık seyir izleniyor.

Oluşturma Tarihi 15 Temmuz 2024 10:15

Son Güncelleme Tarihi 15 Temmuz 2024 10:15

Küresel piyasalar, hafta sonu ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunulmasının ardından yeni haftaya karışık bir seyirle başladı.

Analistler, bu gelişmenin ardından piyasalarda Trump'ın yeniden başkan seçilme olasılığının fiyatlandığını belirtti.

Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını ifade eden analistler, Fed'in bu yıl faiz indirimine başlayacağı beklentilerinin gücünü koruduğunu, yatırımcıların Powell'ın açıklamalarından bankanın bundan sonraki politikalarına dair daha fazla ipucu arayacağını söyledi.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, Çin'de 2. çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 artarak beklentilerin altında kaldı.

Ülkede, perakende satışlar ise yüzde 2 artarak Aralık 2022'den beri en yavaş artışını kaydetti.

Analistler, açıklanan verilerin ardından Çin hükümetinin ekonomiyi desteklemek için daha fazla adım atabileceğini kaydetti.

Dolar/yen paritesi, yatay seyirle 158,2'de bulunuyor.

Güney Kore'de Kospi endeksi, bir önceki kapanışın yüzde 0,14 üstünde 2.861 puandan günü tamamladı.

Çin'de Şanghay Bileşik endeksi yüzde yatay seyirle 2.971 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 değer kaybıyla 18.026 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 artışla 80.729 puanda bulunuyor.

Japonya'da ise tatil nedeniyle işlem gerçekleşmedi.

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