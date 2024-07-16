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Asya borsaları karışık seyretti

Asya piyasalarında, ABD'de Donald Trump'ın başkanlığı kazanacağı ihtimalinin artmasıyla, ticaret savaşları ve jeopolitik risklerin tekrar yükselebileceği endişesinin güç kazanması sonrası karışık bir seyir izleniyor.

Oluşturma Tarihi 16 Temmuz 2024 10:13

Analistler, ABD ile Çin arasında yeni bir ticaret savaşı dalgasının başlayabileceği ihtimalinin, piyasalardaki tedirginliğin başlıca sebebi olarak görüldüğünü ifade etti.

Söz konusu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,22 artışla günü 41.282 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 yükselişle 158,6 seviyesinde bulunuyor.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,18 değer kazancıyla 2.866 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 2.970 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 primle 80.837 puan seviyesinde işlem görürken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,6 azalışla 17.730 puanda seyrediyor.

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