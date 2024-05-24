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Asya borsaları negatif seyrediyor

Asya borsalarında negatif bir seyir izleniyor.

Oluşturma Tarihi 24 Mayıs 2024 10:12

Son Güncelleme Tarihi 24 Mayıs 2024 10:12

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de açıklanan verilerin ekonomik aktivitedeki canlılığa işaret etmesinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) ilk faiz indirimine ilişkin beklentilerin kasım ayına ötelenmesiyle risk algısının arttığını belirterek, bugün yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Asya pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir hakim olurken, Fed'in gelecek dönem politikalarına yönelik belirsizliklerin söz konusu fiyatlamalarda etkili olduğu görülüyor.

Asya ülkelerinin para birimlerinin dünkü verilerin ardından dolar karşısında gerilemeye devam ettiğini belirten analistler, özellikle Japonya'nın durumunun bölgedeki soru işaretlerini artırdığını ifade etti.

Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre yıllık enflasyon yüzde 2,5 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşse de enflasyonun yavaşlaması Japonya Merkez Bankasının (BoJ) politika alanını daralttı.

ABD ile Japonya arasındaki faiz farkı Japon yeni üzerindeki satış baskısının güçlü kalmasına neden olurken, Japonya'da enflasyonun istenilen seviyeye çıkmaması BoJ'u faiz artırımı konusunda sınırlıyor.

Bu durum, dolar/yen paritesinin yeniden 157 seviyesinin üzerine çıkmasına yol açarken bölgede belirsizlikleri daha da güçlendiriyor.

Söz konusu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 düşüşle 38.614 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi bir önceki kapanışın yüzde 1,3 altında 2.687 puandan günü tamamladı.

Çin'de Şanghay Bileşik endeksi yüzde 0,8 düşüşle 3.090 puan ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,6 azalışla 18.561 puanda seyrederken, Hindistan'da Sensex endeksi önceki kapanışın hemen altında 75.415 puanda bulunuyor.

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