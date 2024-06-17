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Asya borsaları negatif seyrediyor

Asya borsalarında negatif seyir izleniyor.

Oluşturma Tarihi 17 Haziran 2024 10:55

Son Güncelleme Tarihi 17 Haziran 2024 10:55

Küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin fiyatlamaların güçlenmesine karşın yol haritasına yönelik belirsizliklerle karışık seyir izlenirken bu hafta dünya genelinde açıklanacak yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bu hafta Asya'da gözlerin Japonya'da enflasyon verilerine çevrildiğini belirterek, bu verilerden alınan sinyallerin Japonya Merkez Bankasının (BoJ) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceğini ifade etti.

Öte yandan, bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da nisanda çekirdek makine siparişleri aylık yüzde 2,9 azalırken yıllık bazda yüzde 0,7 artış gösterdi.

Çin'de açıklanan makroekonomik verilere göre mayıs ayı sanayi üretimi, yıllık yüzde 5,6 yükselerek beklentilerin altında gerçekleşirken perakende satışlar, yıllık bazda yüzde 3,7 artışla tahminlerin üzerinde geldi.

Analistler, Çin ekonomisinde mayısta üretim ve tüketim göstergelerindeki artışa karşın gayrimenkul yatırımlarındaki düşüşün, sabit yatırımları olumsuz etkilediğini ifade etti.

Hükümetin geçen ay gayrimenkul sektörünü canlandırmak için tamamlandığı halde satılamayan konut stokunu eritmek üzere 300 milyar yuan (yaklaşık 41,4 milyar dolar) kaynak ayıracağını duyurduğunu anımsatan analistler, bu teşviklerin henüz beklenen etkiyi yaratamadığını belirtti.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2 düşüşle 38.074 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,5 azalışla 2.744 puanda, Çin'de Şanghay Bileşik endeksi yüzde 0,6 kayıpla 3.015 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yatay seyirle bir önceki kapanışın hemen altında 17.937 puanda.

Bugün Hindistan'da ise tatil sebebiyle piyasalarda işlem gerçekleşmiyor.

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