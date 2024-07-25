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Asya borsaları negatif seyrediyor

Asya borsalarında negatif bir seyir izleniyor.

Oluşturma Tarihi 25 Temmuz 2024 09:58

Son Güncelleme Tarihi 25 Temmuz 2024 09:58

Küresel pay piyasalarında, ABD'de teknoloji hisseleri öncülüğündeki satış baskısıyla başlayan negatif seyir, Asya'da da etkili oldu. Analistler, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) gelecek hafta yapacağı toplantıda sürpriz faiz artırımına gidebileceğine ilişkin söylentilerin ABD teknoloji hisselerinde kaydedilen satış baskısıyla birleşmesinin, Japonya pay piyasalarındaki düşüşün derinleşmesine neden olduğunu belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalar BoJ'un gelecek hafta yüzde 87 ihtimalle faiz artışına gideceğine işaret ederken, bugün ülkede açıklanan hizmet sektörü Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) yüzde 3 artışla beklentileri oldukça geride bırakmasının Banka'nın politika alanını rahatlattığı bildiriliyor.

Söz konusu gelişme, dolar/yen paritesinin de düşüş eğilimini üst üste 4. işlem gününe taşımasında önemli rol oynarken, parite şu sıralarda 152,7 ile 3 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyede bulunuyor.

Çin tarafında ise piyasalar desteklenmeye devam edilirken, bugün 1 yıllık borçlanma kredisi maliyeti yüzde 2,30'a indirildi, likidite miktarı da 100 milyar yuandan 200 milyar yuana çıkarıldı.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,28 düşüşle 37.869 puandan günü tamamladı.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,73 azalışla 2.710 puanda, Çin'de Şanghay Bileşik endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 2.885 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 kayıpla 17.010 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 azalışla 79.890 puanda bulunuyor.

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