Asya-Pasifik'teki piyasalar, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Aralık ayında daha küçük faiz artışlarının başlayabileceğini doğrulamasıyla Wall Street'in rallisinin ardındaki iyimserliği sürdürerek yüksek işlem gördü.

Hong Kong'un Hang Seng endeksi yüzde 1,67, Hang Seng Tech endeksi yüzde 2,58 yükseldi. Anakara Çin'de, Şanghay Kompozit yüzde 1.86 artarken, Shenzhen Bileşeni %1,02 yükseldi.

Çin için Caixin/Markit İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi, beklentilerin üzerinde 49,4 olarak geldi ve art arda dördüncü aydır daralmaya işaret ediyor.

Nikkei 225 Japonya'da yüzde 1.11 yükselirken, Topix yüzde 0.2 yükseldi. Güney Kore'de Kospi yüzde 0,5 değer kazandı. Avustralya'da yüzde 0.92 yükseldi

ABD'de bir gecede majör endeksler, S&P'nin 3 günlük kayıp serisine son vermesi ve Powell'ın yorumlarının ardından Dow Jones'un 700 puan yükselmesiyle seansı yüksek kapattı.