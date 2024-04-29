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Asya borsaları pozitif seyrediyor

Asya borsaları pozitif seyrediyor. Japonya'da resmi tatil nedeniyle likiditenin sığ olduğu günde dolar/yen paritesi, 160,17 seviyesini test ederek Haziran 1986'dan bu yana ilk kez 160'ın üzerine çıktı.

Oluşturma Tarihi 29 Nisan 2024 10:43

Son Güncelleme Tarihi 29 Nisan 2024 10:43

Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günkü para politikası kararları öncesinde pozitif seyrederken, Japonya'da resmi tatil nedeniyle likiditenin sığ olduğu günde dolar/yen paritesi, 160,17 seviyesini test ederek Haziran 1986'dan bu yana ilk kez 160'ın üzerine çıktı.

Parite bu seviyeden artan satış baskısıyla düşüş eğilimine girerken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 1,4 altında 155,67'den işlem görüyor.

Analistler, Japon yenindeki kayıpların Japonya Merkez Bankasının (BoJ) cuma günü politika faizini sabit bırakmasının ardından hızlandığını belirterek, Japonya ekonomi yönetiminin döviz kurundaki hareketliliği yakından takip ettiklerini ve müdahale etme ihtimallerinin yüksek olduğunu dile getirdi.

Öte yandan, ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın sahibi Elon Musk, otopilot teknolojisinin ileri versiyonu otonom sürüş teknolojisini piyasaya sürebilmek için Çin Başbakanı Li Çiang ile görüştü.

Başbakan Li, görüşmede, Çin'in büyük ölçekli pazarının yabancı firmalara daima açık olacağını belirterek, piyasaya daha fazla erişim ve daha iyi hizmet güvencesi sağlayacaklarını vurguladı.

Li, Tesla'nın Şanghay'da kurduğu "giga fabrika"nın ve ülkedeki satış başarısının Çin ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin "başarı örneği" olduğunun altını çizdi.

Söz konusu gelişmelerle, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 yükselişle 2.684 puan, Çin'de Şanghay Bileşik endeksi ise yüzde 0,8 primle 3.113 puandan günü tamamladı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 17.775 puana çıkarken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,9 artışla 74.360 puandan işlem görüyor.

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